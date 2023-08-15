Шойгу: ВС РФ в ходе СВО развенчали миф о превосходстве военных стандартов Запада

Шойгу заявил, что многие образцы западной техники ВСУ уступают даже советским
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ во время проведения специальной военной операции развенчали миф о превосходстве западных военных стандартов.
По словам главы оборонного ведомства РФ, российская армия развенчала множество мифов о превосходстве военных стандартов Запада.
“Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя”, - заявил Шойгу.
Шойгу также добавил, что в большинстве случаев западные образцы военной техники уступают по боевым качествам советской технике.
Ранее KP.RU писал, что, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военный ресурс Украины почти исчерпан.