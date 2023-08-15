Шойгу: ВС РФ в ходе СВО развенчали миф о превосходстве военных стандартов Запада

Шойгу заявил, что многие образцы западной техники ВСУ уступают даже советским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ во время проведения специальной военной операции развенчали миф о превосходстве западных военных стандартов.

По словам главы оборонного ведомства РФ, российская армия развенчала множество мифов о превосходстве военных стандартов Запада.

“Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя”, - заявил Шойгу.

Шойгу также добавил, что в большинстве случаев западные образцы военной техники уступают по боевым качествам советской технике.

Ранее KP.RU писал, что, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военный ресурс Украины почти исчерпан.