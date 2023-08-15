Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 августа 2023 7:33

Шойгу: ВС РФ в ходе СВО развенчали миф о превосходстве военных стандартов Запада

Многие образцы западной техники ВСУ уступают даже советским, заявил глава МО РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Шойгу заявил, что многие образцы западной техники ВСУ уступают даже советским

Шойгу заявил, что многие образцы западной техники ВСУ уступают даже советским

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ во время проведения специальной военной операции развенчали миф о превосходстве западных военных стандартов.

По словам главы оборонного ведомства РФ, российская армия развенчала множество мифов о превосходстве военных стандартов Запада.

“Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя”, - заявил Шойгу.

Шойгу также добавил, что в большинстве случаев западные образцы военной техники уступают по боевым качествам советской технике.

Ранее KP.RU писал, что, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военный ресурс Украины почти исчерпан.