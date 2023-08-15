Балицкий: ВСУ за ночь потеряли 95 бойцов на Запорожском направлении Фото: REUTERS

За прошедшую ночь Вооруженные силы Украины потеряли 95 боевиков на Запорожском направлении. Также было уничтожено шесть западных танков, четыре БМП и пять беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных. Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, 6 иностранных танков и 4 БМП, 5 ударных БПЛА, — говорится в публикации.

Также Балицкий отметил, что все это — результаты приказов командиров ВСУ, а подобные решения они принимают ежедневно.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что украинские войска в ходе наступления не дошли даже до первой линии российской обороны. Он также отметил, что у ВСУ нет никаких шансов прорваться к Азовскому морю.