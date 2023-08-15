Путин: Россия была и остается сторонником многополярного мироустройства

Путин заявил, что Россия были и остается сторонником многополярного мироустройства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности заявил о том, что Россия остается сторонником многополярного устройства мира.

"Были и остаемся твердыми сторонниками многополярного мироустройства", - сказал Путин.

По словам главы государства, многополярное мироустройство основывается на приоритете норм и принципов суверенитета, международного права и равенства государств. Кроме того, важно созидательное сотрудничество и доверие между странами.

Путин также заявил, что сейчас в мире идет последовательное формирование многополярности, а большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет.

Ранее KP.RU писал о том, что у России появился верный союзник в построении многополярного мира - это страны Африки, чьи политические партии договорились с партиями РФ вести справедливую борьбу в условиях геополитической нестабильности.