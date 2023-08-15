«Ввели в заблуждение»: чешский генерал рассказал, как Украина обманула Запад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянные заявления Киева о наступлении, которое якобы должно было увенчаться успехом, ввели в заблуждение не Россию, а представителей Запада. Такое заявление сделал экс-начальник генштаба армии Чехии, генерал в отставке Иржи Шедивы в беседе с изданием Czdefence.

— Ожидалось быстрое так называемое наступление, которое украинское командование позиционировало как нечто, что разобьет российские войска. Реальность оказалась очень отдаленной от того, что было объявлено миру. Эти заявления, вероятно, преследовали цель подорвать мораль российских войск. Они ввели в заблуждение не русских, а нас, — заявил генерал.

Он также подчеркнул, что украинские войска плохо подготовлены и постоянно откладывали начало наступления, но даже сейчас оно не набрало полную силу. По его словам, для каких-либо успехов ВСУ необходимо еще не менее шести бригад и более 500 единиц тяжелой техники, но даже так украинская армия понесет огромные потери.

Ранее KP.RU рассказывал о надеждах Запада на то, что украинское наступление принудит Россию к переговорам. Западные чиновники рассчитывали, что встречи могут начаться уже зимой 2023 года.