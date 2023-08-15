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НовостиПолитика15 августа 2023 9:56

Лавров: на повестке дня задача создания демократичного многополярного миропорядка

Уходит в небытие сама возможность доминирования одной страны, заявил глава МИД РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Лавров заявил, что сейчас на повестке дня тема создания многополярного миропорядка

Лавров заявил, что сейчас на повестке дня тема создания многополярного миропорядка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На повестке дня сейчас стоит формирование демократичного многополярного мироустройства. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Московской конференции по международной безопасности.

По словам Лаврова, на наших глазах пробивает себе дорогу более справедливое и устойчивое мироустройство, которое основано на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов.

Одним из примеров такого пути является процесс дедолларизации мировой экономики и торговли. Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день число государств, постепенно отказывающихся от долларов и евро, только растет.

"Уходит в небытие сама возможность доминирования одной страны или даже группы государств. Как бы не старался Боррель декларировать Европу цветущим садом, вокруг этого сада он видит только джунгли, которые нужно цивилизовывать", - заявил Лавров, отметив тупиковость европейского менталитета.

"Сейчас на повестке дня формирование действительно демократичного многополярного миропорядка", - добавил глава МИД РФ, подчеркнув важность следовать принципам устава ООН, а именно "уважение суверенного равенства государств".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была и остается сторонником многополярного мира.