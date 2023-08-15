Лавров: на повестке дня задача создания демократичного многополярного миропорядка

Лавров заявил, что сейчас на повестке дня тема создания многополярного миропорядка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На повестке дня сейчас стоит формирование демократичного многополярного мироустройства. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Московской конференции по международной безопасности.

По словам Лаврова, на наших глазах пробивает себе дорогу более справедливое и устойчивое мироустройство, которое основано на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов.

Одним из примеров такого пути является процесс дедолларизации мировой экономики и торговли. Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день число государств, постепенно отказывающихся от долларов и евро, только растет.

"Уходит в небытие сама возможность доминирования одной страны или даже группы государств. Как бы не старался Боррель декларировать Европу цветущим садом, вокруг этого сада он видит только джунгли, которые нужно цивилизовывать", - заявил Лавров, отметив тупиковость европейского менталитета.

"Сейчас на повестке дня формирование действительно демократичного многополярного миропорядка", - добавил глава МИД РФ, подчеркнув важность следовать принципам устава ООН, а именно "уважение суверенного равенства государств".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была и остается сторонником многополярного мира.