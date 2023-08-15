В Чехии рассказали, когда может начаться наступление российских войск Фото: REUTERS

Если украинские войска не добьются никаких успехов до конца сентября, можно ожидать наступления российской армии уже этой осенью. Такое мнение выразил бывший глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы в беседе с изданием Czdefence.

— Если российскую оборону не получится проломить до конца сентября, необходимо будет ожидать российского осеннего наступления, — заявил генерал в отставке.

Шедивы предположил, что целью российских войск может стать фиксация линии соприкосновения на более выгодных позициях и подготовка для существенного удара уже в 2023 году. Также он подчеркнул, что по его мнению решающее столкновение уже случилось, но оно прошло не в пользу Украины.

Ранее Иржи Шедивы заявил, что словами о наступлении Украина ввела в заблуждение Запад. При этом ВСУ не имели нормальной подготовки и не обладали достаточным количеством вооружения.