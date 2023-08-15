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НовостиВ мире15 августа 2023 10:26

В Минобороны Белоруссии дали оценку вероятности прямого столкновения с НАТО

Глава МО Белоруссии Хренин: угроза прямого столкновения с НАТО очевидна
Дарья ЧИПУРНАЯ
Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО

Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможность прямого военного столкновения с НАТО становится очевидной. Такое заявление сделал министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на полях Московской конференции по международной безопасности.

Хренин сообщил, что в документах планирования стран Запада открыто называются противники, в число которых входят Россия, Китай и Белоруссия.

По словам главы белорусского оборонного ведомства, на Западе активно ведутся военные приготовления.

"В это вкладываются огромные деньги. Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной", - заявил Хренин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США, НАТО и ЕС увеличивают угрозу столкновения ядерных держав, продолжая накачивать оружием киевский режим.