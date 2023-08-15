Лавров заявил, что Запад увеличивает угрозу столкновения ядерных держав Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 15 августа, заявил, что страны Запада, накачивая Украину оружием, все больше разжигают конфликт и повышают угрозу военного столкновения ядерных держав.

«Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру», - отметил глава российского МИД в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Он также подчеркнул, что авантюрные и безответственные намерения стран Запада существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Ранее посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что Запад приближает человечество к угрозе ядерного Армагеддона своим решением поставить Украине радиоактивные боеприпасы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, однако западные страны вынуждают РФ решать ситуацию вооруженным путем.