«Прячутся по домам и не ходят на работу»: украинцы массово скрываются от мобилизации Фото: REUTERS

Многие из тех, кто хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сделали это еще в начале спецоперации. Большинство из них уже погибли, ранены или истощены, а остальные мужчины прячутся по домам и не ходят на работу. Об этом рассказали в британской газете Guardian со ссылкой на очевидцев.

— В первые недели после начала спецоперации, сотни тысяч обычных украинцев добровольно вызвались служить в ВСУ. Однако, более года спустя большая часть из этих первоначальных новобранцев уже мертвы, ранены или просто истощены, и армия нуждается в новых рекрутах, чтобы пополнить ряды, — говорится в публикации.

Сейчас же в ряды украинской армии пытаются мобилизовать тех, кто этого не хочет. Владелец одной из фабрик на Украине рассказал, что некоторые рабочии из-за страха попасть в ВСУ не ходят на работу. Так например в Одессе группа таких людей насчитывает около 30 тысяч человек.

Новобранцы украинских войск регулярно жалуются на недостаточную подготовку перед тем, как их отправляют на передовую. В издании отметили, что многих бойцов отправляют на краткие курсы по основам ведения боя, но часто обучение оказывается элементарным.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что мобилизация на Украине обречена на провал. Многие украинцы попросту бегут из страны, чтобы не вступать в ряды ВСУ.