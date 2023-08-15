Боевику ВСУ дали пожизненное за убийство четырех жителей Мариуполя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расстрелял в Мариуполе четырех мирных жителей. Об этом во вторник, 15 августа, сообщила прокуратура республики.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Василия Шитри», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили DONETSK.KP.RU в прокуратуре, на суде было установлено, что военный в апреле 2022 года, находясь в Мариуполе, получил приказ убить мирных жителей. После этого осужденный выстрелил из автомата в четырех граждан, которые шли по Никопольскому проспекту. Двое мужчин и двое женщин умерли на месте.

Сайт KP.RU сообщал, что в Донецке осудили двух боевиков нацбатальона «Азов»*, обвиненных в убийстве мирных жителей Мариуполя. Они получили по 25 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, с 13 на 14 марта прошлого года боевики, заняв пост рядом с заводом «Азовсталь», заметили двух мужчин в гражданской одежде, двигавшихся в их сторону, и застрелили их прицельным огнем.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин на совещании по вопросам расследования преступлений украинских националистов заявил, что по фактам военных преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины в прокуратуру уже передано 101 уголовное дело. 74 из них были возбуждены из-за убийств мирных жителей, еще 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.

*запрещенная в России террористическая организация