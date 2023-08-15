МО РФ: два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем Фото: Роман ЗЛОБИН

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

Полет двух ракетоносцев продлился свыше шести часов и был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Сообщается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ.

Ранее KP.RU писал, что два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря у побережья Аляски. Подразделения дальней авиации ВКС России также отработали дозаправку топливом в воздухе.