Минобороны РФ: два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

Минобороны: два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет у западного побережья Аляски Фото: Роман ЗЛОБИН

Министерство обороны России сообщило, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря около Аляски. Подразделения дальней авиации ВКС России в ходе 13-часового полета отработали дозаправку топливом в воздухе.

“Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в учениях в роли сопровождения участвовали экипажи истребителей Су-30см и Су-35с Восточного военного округа. ВКС России регулярно проводит учебные полеты в районах Северной Атлантики, Черного моря и даже Тихого океана. Например, в начале мая два бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей ВКС РФ выполнили схожий полет над нейтральными водами Чукотского моря.

Издание Daily Mail отмечало, полеты дальних стратегических бомбардировщиков ВКС России на фоне напряженных международных отношений из-за конфликта на Украине могут восприниматься как предупреждение Западу от президента Владимира Путина, показывающего таким образом “ужасающую силу” российской армии.