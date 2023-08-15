Посол Индии в РФ Капур: Москва и Дели создадут совместные оружейные предприятия

Посол Индии в РФ Капур: Москва и Дели намерены создать новые оружейные предприятия Фото: Shutterstock

Посол Индии в РФ Паван Капур сообщил, что Россия и Индия работают над созданием новых совместных оружейных предприятий, в строительстве которых будет использован опыт компании "Брамос" (Brahmos Aerospace).

“Мы, конечно, можем перенести опыт создания "Брамоса" на другие отрасли оборонной промышленности, и мы уже работаем в этом направлении с российскими компаниями, чтобы производить в Индии различные системы вооружений и военной техники по программе Make in India”, — рассказал посол РИА Новости на форуме “Армия-2023”.

Капур подчеркнул, что компания “Брамос” является отличным примером сотрудничества России и Индии, а 25 лет успешного развития компании станет залогом успеха в создании новых совместных предприятий.

Напомним, с 14 августа в Москве проходит международный военно-технический форум “Армия-2023”. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что количество и состав делегаций гостей данного мероприятия доказывают безуспешность попыток Запада изолировать Россию.