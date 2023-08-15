Адвокат УПЦ Чекман: у митрополита Павла диагностирован острый инфаркт миокарда

Адвокат УПЦ: врачи диагностировали острый инфаркт миокарда у митрополита Павла Фото: EAST NEWS

Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры, сообщил, что у наместника монастыря митрополита Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.

“По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда”, — сообщил адвокат в своем телеграм-канале.

По словам Чекмана, митрополит был экстренно госпитализирован и прооперирован в кардиологическом отделении одной из больниц Киева в понедельник, 14 августа.

Напомним, с 1 апреля 2023 года митрополит Павел находился под домашним арестом по делу о сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной ненависти, однако 14 июля украинский суд ужесточил наказание и отправил священника под стражу с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Около тысячи неравнодушных граждан менее чем за месяц собрали необходимую сумму и в начале августа митрополит Павел был освобожден из-под стражи.