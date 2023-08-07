Наместник Киево-Печерской лавры Павел освобожден под залог Фото: EAST NEWS

Наместника Киево-Печерской Лавры Павла освободили из-под стражи под залог, сообщил его адвокат Никита Чекман.

«Сегодня наместник Киево-Печерской Лавры наконец освобожден из-под стражи. Напомним, что Соломенским районным судом города Киева была изменена мера пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в размере 33 миллионов гривен», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил адвокат митрополита, залог за наместника Киево-Печерокой лавры внесли около тысячи человек.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля митрополит Павел (Лебедя) сообщил, что был отправлен под домашний арест. Незадолго до этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в его доме. Как заявил наместник, ему «в двух словах» объяснили, что суть обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».