Яровая: слова Кеннеди о лабораториях США на Украине подтверждают нарушение КБТО Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что один из кандидатов на пост президента США Роберт Кеннеди-младший подтвердил факт нарушения Вашингтоном условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Ранее Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что США создавали биолаборатории на Украине для исследования возможностей биологического оружия.

“Заявление Кеннеди — безусловное подтверждение нарушения США условий КБТО и основание для международного расследования”, — приводят слова Яровой в телеграм-канале “Единой России”.

Также она отметила, что признание кандидата в президенты дает серьезные основания гражданам США требовать от своего правительства объективного расследования данного факта.

Напомним, благодаря спецоперации на Украине Россия получила множество доказательств работы биолабораторий США и создала большой доклад парламентской комиссии об их деятельности, который был отправлен во все страны мира.