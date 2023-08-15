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НовостиПолитика15 августа 2023 12:48

ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22

Ни одной такой ракеты не было уничтожено украинскими ПВО за весь период спецоперации, отметил представитель армии Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22

ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22

Фото: REUTERS

Системы противовоздушной обороны Украины не способны противостоять российским ракетам Х-22, считает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Ни одной крылатой ракеты Х-22 не было уничтожено ПВО Украины не только этой ночью, но и за весь период боевых действий», – заявил он в эфире телеканала «Рада».

По мнению Игната, эти ракеты можно сбивать зенитными ракетными комплексами Patriot, которые, как утверждает представитель ВСУ, способны также сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Напомним, полковник ВСУ ранее заявил, что уже осенью 2023 года в войсках республики может начаться катастрофа из-за дефицита запасов ракет для ПВО. Годовое производство боеприпасов к системам Patriot составляет 100-150 штук, но ВСУ потратили их всего за месяц, отметил он.