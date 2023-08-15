«Просто клоун»: в США высмеяли Зеленского за план по захвату Крыма

Экс-разведчик Шаффер: слова Зеленского о Крыме не имеют под собой оснований Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о способности ВСУ силовым путем захватить Крым не имеют под собой никаких оснований.

“Кому он это говорит? Кто его аудитория? Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие”, — заявил разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер добавил, что из-за провала в обещанном широкомасштабном наступлении как Киев, так и его западные союзники растеряны и не имеют четкого плана дальнейших действий.

Президент Зеленский неоднократно заявлял, что будет продолжать боевые действия до возвращения к границам 1991 года, в том числе с силовым захватом Крымского полуострова. Однако вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл считает, что Украина не в силах “вернуть” Крым и Донбасс ни дипломатическим путем, ни военными силами.