Вице-маршал ВВС Британии Белл: Киев проиграет и не “вернет” Крым или Донбасс Фото: REUTERS

Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл заявил, что Украина не сможет “вернуть” Крым и Донбасс ни при помощи дипломатических усилий, ни военным путем.

“Для Украины этот конфликт потенциально невыигрышный. <…> Ей никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс. Так что в данном случае вопрос скорее в том, где после окончания боевых действий пройдет граница на карте”, — сказал военный в эфире Times Radio.

Белл отметил, что у Запада достаточно проблем и внутри своих стран, поэтому продолжать поддержку украинской армии на том же уровне, как и ранее, союзники Зеленского уже не смогут.

“Здесь, в Лондоне, мы наблюдаем кризис стоимости жизни, кризис инфляции и нехватку оружия в арсеналах”, — сказал вице-маршал.

Ранее Белл также отмечал, что украинская армия не способна победить в текущем конфликте, при этом текущее наступление ВСУ может и вовсе стать последней главой украинского кризиса.

При этом в Евросоюзе также признают, что результат текущего наступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада.

Тем временем профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл считает, что промежуточные итоги наступления ВСУ ставят под сомнение оптимистичные ожидания Запада, поскольку Киев накопил достаточное количество резервов, однако уже понес значительные потери и не добился успехов.