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НовостиЭкономика15 августа 2023 13:15

ЦБ понизил официальный курс доллара на 16 августа до 97,42 рубля

Официальный курс евро составил 106,4217 рубля
Сергей ЧИКОВ
ЦБ понизил официальный курс доллара на 16 августа до 97,42 рубля

ЦБ понизил официальный курс доллара на 16 августа до 97,42 рубля

Фото: REUTERS

Центральный Банк России 16 августа установил курс доллара на уровне в 97,4217 рубля, что более чем на 3,5 рубля меньше, чем днем ранее. Официальный курс евро снизился более чем на 4 рубля за день и составил 106,4217 рубля.

По состоянию на 15:51 мск курс доллара на Московской бирже был на уровне 98,56 рубля, а евро доходил до отметки в 107,78 рубля. Юань также незначительно вырос и доходил до уровня в 13,473 рубля.

Напомним, 14 августа доллар и евро побили антирекорд марта 2022 года и стоили более 101 и 110 рублей соответственно. Центральный банк оперативно отреагировал на падение рубля и созвал внеплановое заседание совета директоров, после которого рубль укрепился и отыграл свое падение. При этом регулятор повысил ключевую ставку до 12 процентов и не исключил, что в будущем ставка может быть еще повышена из-за возможных проинфляционных рисков.