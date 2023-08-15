ЦБ понизил официальный курс доллара на 16 августа до 97,42 рубля Фото: REUTERS

Центральный Банк России 16 августа установил курс доллара на уровне в 97,4217 рубля, что более чем на 3,5 рубля меньше, чем днем ранее. Официальный курс евро снизился более чем на 4 рубля за день и составил 106,4217 рубля.

По состоянию на 15:51 мск курс доллара на Московской бирже был на уровне 98,56 рубля, а евро доходил до отметки в 107,78 рубля. Юань также незначительно вырос и доходил до уровня в 13,473 рубля.

Напомним, 14 августа доллар и евро побили антирекорд марта 2022 года и стоили более 101 и 110 рублей соответственно. Центральный банк оперативно отреагировал на падение рубля и созвал внеплановое заседание совета директоров, после которого рубль укрепился и отыграл свое падение. При этом регулятор повысил ключевую ставку до 12 процентов и не исключил, что в будущем ставка может быть еще повышена из-за возможных проинфляционных рисков.