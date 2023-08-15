ЦБ допускает повторное повышение ключевой ставки из-за проинфляционных рисков

ЦБ не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки из-за проинфляционных рисков Фото: REUTERS

Центральный Банк России заявил, что ключевая ставка в 12 процентов соответствует необходимому уровню для сдерживания устойчивого инфляционного давления на курс национальной валюты, но в случае усиления проинфляционных рисков ключевая ставка может быть повышена еще раз.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий", — пояснили журналистам в пресс-службе регулятора.

Также в ЦБ добавили, что повышение ставки до 12 процентов направлено на возвращение к плановым показателям годового уровня инфляции в 4 процента к 2024 году.

Напомним, днем ранее 14 августа курс доллара превысил показатели марта 2022 года и стоил более 101 рубля, в то время как евро перешагнуло отметку в 110 рублей. Центральный банк оперативно отреагировал на скачок курса национальной валюты и созвал внеплановое заседание совета директоров, после которого рубль укрепился и отыграл свое падение.