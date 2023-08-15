Начальник ГРУ Костюков заявил о планах США создать сеть альянсов в АТР

Соединенные Штаты планируют создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных Вашингтону альянсов для сдерживания России и Китая, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

«Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», – сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По мнению начальника ГРУ, США видят опасность в укрепляющихся отношениях между Москвой и Пекином.

Как писал сайт KP.RU, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что США под своей эгидой создают механизмы для вмешательства в морскую безопасность в АТР. По его мнению, Вашингтон и его союзники бросили значительные силы на подрыв многостороннего сотрудничества в сферах экономики и безопасности в регионе.