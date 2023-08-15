Генштаб ВС РФ: США разместили 400 тысяч военных в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото: REUTERS

Американцы разместили самую крупную группировку своих войск, из находящихся вне США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там расположились около 400 тыс. военнослужащих, порядка тысячи боевых самолётов и 130 кораблей. Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«Для продавливания своих интересов в АТР США развернули в регионе крупнейшую группировку, которая насчитывает 400 тыс. военнослужащих, до 1 тыс. боевых самолетов, 130 кораблей, в том числе восемь атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и шесть авианосцев, что составляет 60% общей численности ВС США на передовых ТВД», - заявил Костюков.

Для понимания масштабов, глава ГУ Генштаба привёл в пример Евросоюз, на территории которого у США всего 100 тыс. военнослужащих. Костюков подчеркнул, что помимо непосредственных вооружённых сил в АТР, Вашингтон также активно способствует созданию там антикитайских и антироссийских движений, коалиций. Особенно в этом плане Штаты напирают на Новую Зеландию, Австралию, Корею и Японию, затягивая их в агрессивное противостояние России и КНР.

Ранее KP.RU сообщил, что агрессивные действия США приводят общую политическую обстановку в мире к осложнениям.