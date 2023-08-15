Генштаб ВС РФ: обстановка в мире из-за США приобрела тенденцию к осложнениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Главного управления (ГУ) Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Игорь Костюков во вторник, 15 августа, заявил, что военно-политическая обстановка в мире из-за политики США и их союзников приобрела тенденцию к осложнению.

«Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям», - отметил Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Он пояснил, что связано это с тем, что Соединенные Штаты и их союзники ужесточают «гегемоническую» политику, направленную на сохранение доминирования любыми способами, такими как военная мощь, санкции, угрозы и вмешательства в процессы, происходящие внутри государств.

«В результате почти полностью разрушена система стратегической стабильности в мире», - резюмировал глава ГУ Генштаба ВС РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение нового пакета американской военной помощи Киеву. По его словам, Соединенные Штаты все более погружаются в противостояние с Россией и рассчитывают, что украинский конфликт затянется надолго. По мнению Антонова, Белый дом не беспокоится о стремительном падении уровня поддержки такой стратегии в американском обществе.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 15 августа, заявил, что страны Запада, накачивая Украину оружием, все больше разжигают конфликт и повышают угрозу военного столкновения ядерных держав.