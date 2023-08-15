В Минобороны КНДР назвали ядерную войну в Корее неизбежной

Глава МО КНДР: ядерная война в Корее неизбежна, вопрос лишь в том, кто ее начнет Фото: АП

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерный конфликт на Корейском полуострове неизбежен, и вопрос состоит лишь в том, кто его начнет.

“Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнёт”, — сказал глава Минобороны в обращении к участникам пленарного заседания "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

По словам Сун Нама, “мания ядерной войны” со стороны США и их “марионеток” в Южной Корее превращает весь регион в потенциальный очаг ядерной войны.

Напомним, МИД КНДР и ранее заявлял, что Корейский полуостров находится на “грани ядерной войны” из-за агрессивных действий США, а президента Южной Кореи обвинил в “низкопоклонстве” перед Соединенными Штатами, из-за которого Вашингтон регулярно проводит “все более безрассудные” по масштабу военные учения.