Медведев: для вступления в НАТО Украине необходимо отказаться даже от Киева

Медведев прокомментировал идею о частичном вступлении Украины в НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление начальник штаба НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс при отказе от части спорных территорий.

“А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси”, — написал Медведев в своем телеграм-канале.

При этом, добавил политик, западная часть Украины также является спорной, поскольку Польша и Литва также имеют претензии к территориям современной Украины, поэтому перенос столицы во Львов возможен только в том случае, если “пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала”.

Напомним, 15 августа во время групповых дебатов в норвежском Арендале начальник штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий.