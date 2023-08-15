В НАТО допустили вступление Украины в альянс при уступках России части территорий
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Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий, считает начальник штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – заявил он во время групповых дебатов в норвежском Арендале.
По словам Йенсена, в настоящее время есть значительные подвижки в вопросе вступления Украины в НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что членство Украины в альянсе создаст угрозу для безопасности РФ.
Как писал сайт KP.RU, саммит НАТО в июле этого года бернулся провалом для Украины, поскольку место приглашения к членству в альянсе Киеву под его новые обязанности подсунули Декларацию о поддержке, которая почти ничего не меняет в отношениях с Западом.