В НАТО допустили вступление Украины в альянс при уступках России части территорий Фото: REUTERS

Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий, считает начальник штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – заявил он во время групповых дебатов в норвежском Арендале.

По словам Йенсена, в настоящее время есть значительные подвижки в вопросе вступления Украины в НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что членство Украины в альянсе создаст угрозу для безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, саммит НАТО в июле этого года бернулся провалом для Украины, поскольку место приглашения к членству в альянсе Киеву под его новые обязанности подсунули Декларацию о поддержке, которая почти ничего не меняет в отношениях с Западом.