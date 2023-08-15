Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел Фото: REUTERS

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено, в общей сложности, 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел. Во всех случаях экс-глава государства настаивает на своей невиновности и считает, что всё это - попытки демократического истеблишмента не дать ему снова стать президентом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Наиболее тяжкие статьи, вменяемые Трампу, предполагают лишение свободы на срок до 20 лет. Если сложить все сроки, по всем предъявленным обвинениям, наказание может достигнуть нескольких столетий за решёткой.

При этом дела против Трампа подразделяются на два типа. Часть из них федеральные, и по ним бизнесмен может оказаться помилован, и даже самопомилован, если сможет победить на выборах в 2024 году. Другая часть дел разбирается на уровне штатов, и там такой возможности у Трампа уже не будет.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп считает свои шансы на победу над нынешним президентом США Джо Байденом равными 100%.