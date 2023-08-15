Спецборт МЧС перевезёт в Москву 17 пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале, фото: КОРШУНОВ Алексей

Спецборт МЧС России, самолёт Ил-76, готовится к вылету из Махачкалы в Москву. Он перевезёт 17 пострадавших во время взрыва на автозаправочной станции, произошедшего вечером 14 августа на окраине города. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из аэропорта Махачкала для проведения санитарной эвакуации пострадавших при пожаре в Московские лечебные учреждения», - заявили в ведомстве.

В самолёте МЧС России есть всё необходимое оборудование, которое позволит поддерживать состояние пострадавших во время перелёта. Пострадавших жителей Махачкалы будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС, специалисты Министерства здравоохранения и психологи.

Ранее KP.RU сообщил, что власти решали вопрос об экстренной транспортировке двоих детей, критически пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале.