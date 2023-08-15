Платформа Discord.io сообщила о крупной утечке данных пользователей Фото: Shutterstock

Платформа Discord.io, являющаяся сторонним интерфейсом для основной программы Discord, сообщила о крупной утечке данных, произошедшей ночью 14 августа 2023 года. Известно, что работу всех сервисов компании временно приостанавливали, на время выяснения причинённого ущерба, о чём сообщили на сайте Discord.io.

«В ночь на 14 августа на сайте Discord.io произошла крупная утечка данных, в результате которой содержимое нашей базы оказалось в распоряжении неизвестных лиц. Мы узнали об этом позднее, и, подтвердив содержание утечки, приняли решение о прекращении работы всех сервисов и операций», - говорится в публикации.

Согласно предварительным данным, злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде сайта, благодаря чему смогли получить доступ к таким данным как: никнеймы, пароли, адреса электронной почты пользователей, а также их Discord ID и данные об аватарах. В компании ведут расследование этого случая, и пообещали полностью переписать код сайта, чтобы избежать подобного в будущем.

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