В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших от взрыва АЗС в Махачкале, фото: ГУ МЧС

В медицинских учреждениях Республики Дагестан всё ещё остаются 47 человек, пострадавших в разной степени тяжести во время взрыва автозаправочной станции в Махачкале, вечером 14 августа. Количество погибших не изменилось, о чём сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова.

«По оперативной информации на 21:30, в результате взрыва на АЗС число погибших осталось прежним - 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек», - говорится в сообщении.

Сам Меликов, днём 15 августа, заявил о том, что причиной происшествия стала человеческая жадность, из-за которой под угрозу ставятся людские жизни, ради мимолётной прибыли. Он указал на грубейшие нарушения норм безопасности, которые повлекли взрыв АЗС.

Ранее KP.RU сообщил, что спецборт МЧС России вывезет 17 пострадавших при взрыве в Махачкале. Самолёт доставит раненых в Москву, где ими займутся федеральные специалисты.