В Измаиле и Рени на Украине произошли взрывы 16 августа 2023 года Фото: REUTERS

На Украине в среду, 16 августа, в городах Измаил и Рени прогремели взрывы. Информацию об этом опубликовало украинское издание "Страна".

Более подробной информации не приводится. До этого ночью в Одесской области на Украине действовала воздушная тревога.

Напомним, 15 августа 2023 года в трех украинских городах также прогремели взрывы. Об этом сообщали мэр Львова, глава Луцка и пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации. Кроме того, в тот же день сигнал воздушной тревоги был включён практически одновременно, во всех областях Украины. До этого сигналы сирен были слышны лишь в некоторых областях страны

14 августа 2023 года стало известно о взрывах в Херсоне. В тот же момент воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской, Сумской и других областях.