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НовостиПолитика16 августа 2023 4:37

Финляндии предрекли недолгое членство в НАТО

Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия вряд ли пробудет долго в составе НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Финляндии предрекли недолгое членство в НАТО

Финляндии предрекли недолгое членство в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия скорее всего будет находиться в составе Североатлантического альянса недолго. Такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», - приводит РИА Новости заявление парламентария, сделанное на Московской конференции по международной безопасности.

Туртиайнен считает, что присоединение к НАТО принесло Финляндии только вред и жители страны не могли открыто выразить свою позицию.

«Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред», - отметил парламентарий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания Коллегии ведомства заявил о возможном размещении на территории Финляндии оружия НАТО, которое будет способно бить вглубь России, отметив, что Москва увеличит численность войск на границе со страной.