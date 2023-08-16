Финляндии предрекли недолгое членство в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия скорее всего будет находиться в составе Североатлантического альянса недолго. Такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», - приводит РИА Новости заявление парламентария, сделанное на Московской конференции по международной безопасности.

Туртиайнен считает, что присоединение к НАТО принесло Финляндии только вред и жители страны не могли открыто выразить свою позицию.

«Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред», - отметил парламентарий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания Коллегии ведомства заявил о возможном размещении на территории Финляндии оружия НАТО, которое будет способно бить вглубь России, отметив, что Москва увеличит численность войск на границе со страной.