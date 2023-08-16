Трампу предписали явиться в тюрьму для ареста

CNN: Трампу предписали явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста Фото: REUTERS

Бывшему президенту Соединенные Штаты Дональду Трампу и другим обвиняемым по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия предписали до 25 августа 2023 года добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их должны формально арестовать. Такое заявление сделал офис шерифа этого округа, которое приводит телекомпания CNN.

«На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит», - сказали в офисе шерифа.

Согласно данным телеканала, обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста, включающую в себя обыск и снятие отпечатков пальцев.

Напомним, накануне Трампу было предъявлено, в общей сложности, 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Во всех случаях экс-глава Белого дом настаивает на своей невиновности, называя все это попытками не дать ему снова стать президентом.