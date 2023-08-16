Власти Одесской области заявили о повреждении портовой инфраструктуры Фото: REUTERS

В одном из портов Измаила в Одесской области были повреждены складские помещения и зернохранилища. Об этом в среду, 16 августа, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС», - заявил глава областной военной администрации.

Как писал сайт KP.RU, накануне украинское издание «Страна» сообщило, что в среду, 16 августа, в украинских городах Измаил и Рени прогремели взрывы. Ранее в Одесской области действовала воздушная тревога.

Днем ранее, во вторник, 15 августа, в трех украинских городах также прогремели взрывы. Об этом сообщали мэр Львова, глава Луцка и пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации. Сигнал воздушной тревоги был включен практически одновременно, во всех областях Украины.