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НовостиПолитика16 августа 2023 6:39

Марочко сообщил о росте потерь в рядах ВСУ на Купянском направлении

Киев с каждым днем теряет все больше военнослужащих, сказал подполковник ЛНР в отставке
Дарья ЧИПУРНАЯ
На Купянском направлении идет рост безвозвратных потерь ВСУ

На Купянском направлении идет рост безвозвратных потерь ВСУ

Фото: REUTERS

Потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении увеличиваются с каждым днем. Об этом рассказал подполковник ДНР Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

По данным Марочко, в ВСУ отмечается резкий рост санитарных и безвозвратных потерь из-за увеличения числа безуспешных контратак Киева.

"Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50 процентов", - добавил военный эксперт.

Марочко также сообщил, что на негативную тенденцию смертей в рядах ВСУ влияют их слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из тех, кто был мобилизован.

Ранее KP.RU сообщил, что режим украинского президента Владимира Зеленского готовит в Купянске провокацию уровня Бучи. Тем временем российские войска регулярно отражают атаки ВСУ на этом направлении.