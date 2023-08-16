Балицкий рассказал о потерях ВСУ за ночь на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 16 августа, потеряли на Запорожском направлении свыше 130 военных. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«За ночь на запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Он также отметил, что около 500 украинских солдат отказались от наступления на Запорожском направлении.

Напомним, днем ранее, во вторник, 15 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска задействовали на этом направлении две трети своих резервов, подчеркнув, что их намерены «бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта».