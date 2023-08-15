ВСУ задействовали в Запорожской области две трети резервов Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины задействовали в Запорожской области две трети своих резервов, подготовленных для наступления, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительная часть из которых уже потеряна в боях», – сказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в беседе с РИА Новости.

В настоящее время, уточнил Рогов, украинские силы все еще не задействовали штурмовые подразделения, прошедшие подготовку за границей. Как отметил политик, речь идет о нескольких десятках тысяч человек, их планируется «бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта».

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшую ночь ВСУ потеряли 95 человек на Запорожском направлении.

Ранее врио главы Запорожской области заявлял, что украинские войска в ходе наступления не дошли даже до первой линии российской обороны.