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НовостиПроисшествия16 августа 2023 8:53

Средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотника ВСУ по объектам в России

Минобороны назвало инцидент попыткой теракта
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа

Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на объекты в России, сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, украинский беспилотник был сбит над Крымом.

Напомним, 16 августа около 05:00 Украина попыталась осуществить террористическую атаку с помощью трех беспилотников по объектам на территории Калужской области. Системы ПВО вовремя обнаружили и уничтожили беспилотники. В результате атаки пострадавших и разрушений зданий нет.