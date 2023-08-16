Средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотника ВСУ по объектам в России

Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на объекты в России, сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, украинский беспилотник был сбит над Крымом.

Напомним, 16 августа около 05:00 Украина попыталась осуществить террористическую атаку с помощью трех беспилотников по объектам на территории Калужской области. Системы ПВО вовремя обнаружили и уничтожили беспилотники. В результате атаки пострадавших и разрушений зданий нет.