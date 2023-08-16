Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 84 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Число пострадавших при взрыве на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Махачкале составляет 84 человека. Об этом в среду, 16 августа, в медицинских кругах.

«Травмы получили 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей», - приводит ТАСС заявление медиков, где также отмечается, что погибли 35 человек.

Напомним, днем ранее, 15 августа, глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной происшествия была человеческая жадность, из-за которой под угрозу ставятся людские жизни. По его словам, взрыв АЗС в Махачкале повлекли нарушения норм безопасности.

Как писал KP.RU, спецборт МЧС России вывезет 17 пострадавших при взрыве на автомобильной заправочной станции в Махачкале. Воздушные силы доставят пострадавших в Москву. Кроме того, изучением ЧП займутся федеральные специалисты.