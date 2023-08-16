Посол РФ в Турции Ерхов сообщил о проработке альтернатив зерновой сделке Фото: EAST NEWS

Россия вместе со своими партнерами прорабатывает альтернативы зерновой сделке, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Черноморская инициатива отнюдь не является панацеей для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии. Альтернативы имеются, и они активно прорабатываются с нашими партнерами», – сказал дипломат в интервью агентству IHA.

Как отметил посол, Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. О возобновлении зерновой сделки можно будет говорить только после выполнения условий Москвы, добавил Ерхов.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа президент России Владимир Путин в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ готова вернуться в зерновую сделку, как только страны Запада выполнят ее требования. С учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка вариантов поставок зерна из России, в том числе на безвозмездной основе, отметил он.