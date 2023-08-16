Match Group и Twitch грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протоколы в отношении трех иностранных организаций, среди которых Match Group и Twitch. Роскомнадзор указывает на нарушение законодательства о персональных данных российских граждан.

Как сообщается, Match Group и Twitch обвиняются в повторном нарушении требования о локализации данных россиян на территории Российской Федерации (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Организациям грозят административные штрафы на сумму от шести до 18 млн рублей каждой.

Тем временем компания Telegram Messenger Inc. получит новый штраф за повторный отказ локализовать данные российских жителей. Как заявил судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы, дело о повторном нарушении законодательства России в области персональных данных было передано судье. На данный момент компании грозит штраф до 18 млн рублей.