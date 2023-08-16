Сальдо озвучил потери ВСУ в Херсонской области с начала августа 2023

Сальдо заявил, что ВСУ потеряли с начала августа до 100 человек в переправах через Днепр Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины потеряли с начала августа на Херсонском направлении до 100 человек, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 – в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег», – написал он в Telegram.

По словам Сальдо, российскими войсками за этот период были уничтожены 18 гаубиц, 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки и одна РСЗО «Град». Как отметил врио главы Херсонской области, значительная часть личного состава ВСУ является обычными мобилизованными, в рядах которых большие потери среди сослуживцев вызывает брожение, и они отказываются выполнять приказы командования.

Напомним, Сальдо сообщал, что ВСУ обстреливают поля на левом берегу Днепра в Херсонской области фугасными снарядами после чего поджигают их в момент уборки урожая.