Комитет Совфеда готов поддержать проект о штрафах за публикацию видео атак ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству намерен поддержать инициативу Государственного Совета Крыма о введении штрафах за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны украинских войск по территории России. Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас.

Согласно заявлению Клишаса, для физических лиц при первой публикации штраф не будет превышать 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих - 100 тысяч рублей, а для юрлиц - 300 тысяч рублей.

«В любом случае инициативу Крыма по этой теме наш комитет готов поддержать», - приводит ТАСС заявление главы комитета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров инициирует изменения в федеральном законодательстве, предусматривающем ужесточение ответственности за публикацию фото и видео военных и стратегических объектов.