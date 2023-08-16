Российские военные улучшили положение на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за минувшие сутки сообщило о наступательных действиях российских войск на Купянском направлении. В результате было улучшено положение по переднему краю.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что авиацией и огнем артиллерии были отражены девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области. В результате украинская армия потеряла до 85 военнослужащих. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, четырех пикапов, а также самоходных артиллерийских установков американского и польского производства.

Ранее подполковник ДНР Андрей Марочко заявил, что потери в рядах ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении увеличиваются с каждым днем. По данным Марочко, в ВСУ отмечается резкий рост санитарных и безвозвратных потерь из-за увеличения числа безуспешных контратак Киева.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью радио «Комсомольская правда» рассказывал, что российские войска освободили пять населенных пунктов в регионе - на Купянском направлении российские бойцы закрепляются на стратегических высотах. Уже оттуда откроется возможность более успешно продвигаться по области, в том числе и к самому Купянску.