Скульптурная композиция «Письмо из дома» открыта на форуме «Армия-2023»

Фото с открытия: Минобороны РФ

В Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» во время проведения Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023» прошло торжественное открытие скульптурной композиции «Письмо из дома» и церемония гашения художественной почтовой карточки.

Как сообщает Министерство обороны РФ, композиция посвящена работе военных и гражданских почтальонов, которые доставляют письма российским солдатам в зону проведения спецоперации.

Сообщается, что композицию «Письмо из дома» установили для совершенствования духовно-нравственного воспитания российских граждан и повышения престижа профессии военного почтальона. Отмечается, что 165 лет государственные знаки почтовой оплаты отражают историю России.

Фото с открытия: Минобороны РФ

Для гашения почтовой карточки с литерой «В» был представлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата - 16 августа 2023 года. На почтовой карточке нарисована скульптурная композиция «Письмо из дома» и эмблема военно-патриотического парка «Патриот».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на открытых площадках форума «АРМИЯ-2023» можно увидеть пушки, вездеходы, ракетные и радиолокационные установки. Как отмечалось, только одной авиатехники - 30 единиц.