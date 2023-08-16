Поставки ракет для комплексов «Искандер» выросли в несколько раз с начала СВО Фото: Минобороны РФ

Поставки ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в России с начала специальной военной операции на Украине выросли в несколько раз. Об этом заявил гендиректор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков.

«Поставки выросли в несколько раз», - заявил Питиков.

Он добавил, что «Конструкторское бюро машиностроения» получило госконтракт на изготовление и поставки ракет для этих комплексов в ходе форума «Армия-2023». Контракт вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Прежде всего, бюро займётся производством ракет 9М723-1К5.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил наладить производство управляемых ракет РВВ-МД, которые применяются авиацией ВС России.