Швейцария присоединилась к 11 пакету санкций Евросоюза против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария присоединилась к 11 пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Федеральный совет страны.

«16 августа Федеральный совет принял решение о введении дополнительных санкций против России. Это объединяет Швейцарию с ЕС, который принял эти меры в рамках своего 11 пакета санкций», – говорится на сайте правительства Швейцарии.

Как уточнили в Федеральном совета страны, антироссийские санкции включают запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию России.

Кроме того, запрет на экспорт распространяется на электронные компоненты и прекурсоры для химического оружия, интеллектуальную собственность. Запрещена также продажа ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или в официальной валюте государства ЕС, гражданам и организациям России.

Напомним, в конце июня вступил в силу 11 пакет санкций против РФ. Под ограничения попали в том числе 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Санкции также коснулись зарубежных компаний, которые якобы оказывают помощь РФ в обходе действующих ограничений.