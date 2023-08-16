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НовостиВ мире16 августа 2023 14:50

Глава МИД Индии объяснил отказ приглашать Зеленского на саммит G20

Причиной стало то, что G20 не занимается вопросами глобальной безопасности
Сергей КУДРИН
Глава МИД Индии объяснил отказ приглашать Зеленского на саммит G20

Глава МИД Индии объяснил отказ приглашать Зеленского на саммит G20

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, в ходе проведения брифинга в Дели, рассказал о причинах того, что Украину, и в частности Владимира Зеленского, не пригласили на грядущий саммит G20. По словам министра, это случилось потому, что G20 занимается вопросами развития, а не безопасности.

«G20 – группа про проблемы глобального [экономического] роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия», - заявил Джайшанкар.

Если бы речь шла о Совете безопасности ООН, добавляет министр, тогда Украину бы позвали. Однако G20 не занимается вопросами глобальной безопасности, и поэтому Украины нет в списках приглашённых гостей. Тем не менее, на саммит приглашены девять стран, пострадавших в результате российско-украинского конфликта.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин ещё не решил, поедет ли он на саммит G20, который пройдёт 1 декабря в Нью-Дели.