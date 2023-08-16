Глава МИД Индии объяснил отказ приглашать Зеленского на саммит G20 Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, в ходе проведения брифинга в Дели, рассказал о причинах того, что Украину, и в частности Владимира Зеленского, не пригласили на грядущий саммит G20. По словам министра, это случилось потому, что G20 занимается вопросами развития, а не безопасности.

«G20 – группа про проблемы глобального [экономического] роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия», - заявил Джайшанкар.

Если бы речь шла о Совете безопасности ООН, добавляет министр, тогда Украину бы позвали. Однако G20 не занимается вопросами глобальной безопасности, и поэтому Украины нет в списках приглашённых гостей. Тем не менее, на саммит приглашены девять стран, пострадавших в результате российско-украинского конфликта.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин ещё не решил, поедет ли он на саммит G20, который пройдёт 1 декабря в Нью-Дели.