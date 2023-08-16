Путин поручил расширять популяризацию спорта и физкультуры в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, проводя собрание с членами правительства 16 августа 2023 года, заявил о необходимости расширять популяризацию спорта и физической культуры в стране, несмотря на уже хорошие показатели.

«Нам обязательно нужно достичь ещё более высоких показателей по количеству граждан, занимающихся физической культурой и спортом», - заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что этот показатель в России растёт с каждым годом, но ещё есть куда стремиться, и пропагандировать здоровый образ жизни необходимо.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил обеспечить всех педагогов в России достойной зарплатой.